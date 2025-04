EA Sports F1 25 dÃ©voile son Ã©curie

Publié le Lundi 14 avril 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle année, nouvel opus

EA Sports a dévoilé la première vidéo d'une série qui se focalisera sur le mode Mon Ecurie, du jeu EA Sports F1 25. Ce nouvel opus de la célèbre série des jeux de courses de Formule 1 sortira le 30 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.En attendant, découvrez ce mode qui permet de gérer une écurie de F1. Gérer les relations entre pilotes, gérer la R&D, avec pour cette année, une innovation, à savoir la séparation des deux branches, Recherche et Développement, pour plus de souplesse dans ses choix, les coûts associés et les déalis. La gestion des effectifs, la stratégie financière seront aussi de la partie.Le système de sponsoring et de stickers pour les livrées ont également été repensés.Bref, plus de possibilités, plus de souplesse, plus de paramètres...A découvrir dans cette première vidéo.