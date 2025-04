Marathon, le nouveau shoot signé Bungie

Publié le Lundi 14 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air bon, tout ça

Bungie, à qui l'on doit quand même les séries Halo et Destiny, sortira Marathon à la rentrée prochaine. Le 23 septembre prochain, le jeu sera disponible sur PC, via Steam, PS5 et Xbox Series.Le jeu sera d'ailleurs cross-play et cross-save. Autrement dit, vous pourrez y jouer sur n'importe quelle plateforme en reprenant votre sauvegarde et vous pourrez jouer avec n'importe qui, quelle que soit la plateforme qu'il utilise.Ce shoot multijoueur par équipe se déroule sur la colonie abandonnée de Tau Ceti IV, dont les habitants ont disparu sans laisser de trace. Des factions rivales s'affrontent pour en récupérer les ressources. Pour ça, elles utilisent des coureurs : des combattants qui utilisent des corps biosynthétiques.Vous pourrez choisir votre coureur, les implants cybernétiques qui l'équipent, ses armes...Plusieurs vidéos ont été dévoilées. L'occasion de découvrir le monde, du gameplay et les commentaires des développeurs.