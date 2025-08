- Dead Take est disponible

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Il faut un slip en titane

Dead Take, développé par Surgent Studios, est un jeu dans lequel les joueurs entre dans la peau d'un acteur (Neil Newbon dans le rôle de Chase Lowry) à la recherche de son ami (Ben Starr dans le rôle de Vinny Monroe) porté disparu après une somptueuse fête hollywoodienne.Dead Take est un jeu d'horreur solo à la première personne. Vous plongez dans le monde excessif du cinéma. Là où la débauche et l'excès de paillettes n'est jamais assez. Un plateau de tournage abandonné. Un home cinéma en panne. Fouiller le manoir et percer ses secrets exige toute votre ingéniosité. Votre recherche révèlera plusieurs clés USB et cartes mémoire contenant des fichiers vidéo corrompus.Certains peuvent être recoupés pour révéler ce qui s'est réellement passé entre ces murs. La maison vous observe. Elle semble hanter vos pas. Reconstituez ce qui s'est réellement passé hier soir en découvrant un aspect de l'industrie du divertissement dont on ne parle qu'à voix basse. La cruauté. Les ragots sordides. Les auditions ratées. La silhouette obscure qui a le pouvoir de faire ou de défaire votre carrière.Le jeu est disponible sur PC via Steam et Epic Games Store