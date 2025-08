Borderlands 4 est en précommande

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 11:25:00 par Anthony Razafinjatovo

Prêt à foutre un brodel monstre ?

est un looter-shooter développé par Gearbox Software et édité par 2k propose 3 éditions du jeu :et. Les trois éditions sont actuellement disponibles en précommande sur Nindento Switch 2 respectivement à 69,99 €, 99,99 €, 129,99 €. Les jouerus peuvent s'attendre à une gamme de fonctionnalités prises en charges sur Nintendo Switch 2. Elles seront disponibles dans le monde entier le 3 Octobre 2025.Le jeu est conçu pour de la coopération dès le départ et propose du butin instancié pour chaque joueur, une mise à l'echelle dynamique et une difficulté individuelle pour garder le groupe ensemble et s'amuser tout au long de l'aventure.Le mode souris du Joy-Con 2 vous permettra de manipulé les milliards d'arme avec une visée mortelle. Les joueurs incarneront l'un des quatres nouveaux Chasseurs de l'Arche : Vex, Rafa, Harlowe et Amon. Ils possèdent chacun des capacités uniques qui introduisent de nouvelles façons d'écraser et de détruire les ennemis. À l'aide de nouveaux mécanismes de traversé, les joueurs pourront explorer la planète tentaculaire Kairos et affronter le tyrannique Gardien du Temps et son Ordre.