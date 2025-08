- Monster Hunter Stories 3 prévue pour 2026

Publié le Vendredi 1 août 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Embarquez dans une nouvelle aventure !

est un RPG développé et édité par Capcom prévu pour l'année 2026.Le jeu raconte l'histoire de deux nations sur le chemin de la destruction. La découverte d'un oeuf mystérieux va ramène de l'espoir au milieu de l'empiètement des crystaux sur loes terres d'Azuria et de Vermeil. Un Ratholos sort de sa coquille, pourtant longtemps considéré comme éteint. Mais la lueur cède place au désespoir lorsqu'un second monstre émerge de l'oeuf . Les Ratholos jumeaux partagent tous les deux la même marque que ceux d'Azurécailles, des présages de destruction renvoyant à une guerre civile qui s'est déroulée il y a 200 ans. Dans un environnement détérioré peuplé de monstres en menacés d'extinction, la guerre éclate à nouveau.Vous incarnez l'héritier d'Azuria, chef des Rangers et seul Rider de Ratholos du royaume. C'est un héros qui accomplit son devoir avec passion pour protéger les monstres et enquêter sur les quartz d'oeufs. Mais un évènement boulversant le pousse à enquêter sur d'étranges phénomènes menaçant le monde. Il part donc au-delà du méridien nord, vers les terres interdites, pour découvrir la vérité.Notre héros est rejoint par Eleanor, la princesse de Vermeil. Elle-même troublée par l'aggravation de la situation, elle décide de s'offrir comme "otage" à Azuria afin d'apaiser les tensions entre les deux nations. Émus par les efforts des Rangers, Eleanor et son Monstie Anjanath se joignent à eux, cherchant à découvrir les véritables intentions de sa soeur, la reine de Vermeil.Le jeu sera disponible sur Nintendo Swith 2, PS5, Xbox Series XIS et sur Steam.