- Reaper Actual : un nouveau MMOFPS dans un monde persistant

Publié le Vendredi 4 juillet 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Modern Warfare

Développé par Distinct Possibility Studios, un studio indépendant situé à San Diego, aux USA, le jeu Reaper Actual est un MMOFPS qui sortira sur PC.S'inspirant des cadors du genre tels que Call of Duty Modern Warfare, le jeu vous plonge dans un monde ouvert persistant (tout ce que vous aurez pété y restera pété), dans la peau d'un Reaper. 5 factions se disputent une île, sans compter sur les autochtones qui goûtent peu votre présence.Joueur contre Joueur contre Environnement (PvPvE), donc vous allez affronter d'autres joueurs mais aussi des ennemis gérés par l'IA.Vous devrez remplir diverses missions, progresser, gagner en expérience, améliorer votre personnage et votre équipement...Chaque faction aura aussi sa propre base qu'il faudra développer et défendre contre les raids ennemis.Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée.