(TEST) Tiny Aquarium (PC)

Publié le Jeudi 3 juillet 2025 à 12:00:00 par Clementine

Des petits poissons trop mignons

Vous avez toujours été trop pauvre et peu instruit pour avoir des poissons ? Mais pour autant vous les trouvez supers beaux et rêvez d'avoir un aquarium ? Et si vous en avez un sur votre PC ?Alors installez! Le jeu où vous capturez des poissons qui vivaient leur meilleure vie dans la nature pour les mettre dans un bac et trafiquez leur ADN pour qu'ils vous ramènent un maximum d'argent ! Bien évidemment vous pouvez customiser votre aquarium avec pleins d'objets différents pour laisser à vos poissons encore moins de place. Mais si vous avez un peu plus d'éthique, vous pouvez toujours acheter des oeufs de poissons dans la boutique. Après tout, si ils n'ont jamais vu le monde extérieur ça ne peut pas leur manquer n'est-ce pas ?Bien-sûr, vous n'êtes pas le seul à braconner et élever des poissons. Alors n'hésitez pas à vendre vos plus beaux spécimens pour faire un maximum de profit !