MY HERO ACADEMIA: All's Justice vient d'être annoncé

Publié le Jeudi 3 juillet 2025 à 11:15:00 par Clementine

Je veux être comme toi. Je veux devenir le plus grand héros, comme toi !

Dans un monde où 80 % de la population possède un super‑pouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super‑vilains aussi. Face à eux se dresse l’invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n’a qu’un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c’est qu’il fait partie des 20 % qui n’ont aucun pouvoir...Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d’All Might en personne. Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer.Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer, un jeu de combat en arène inspiré du manga MY HERO ACADEMIA. Situé dans l’arc narratif « Bataille finale », le jeu invite les joueurs à livrer « UN DERNIER SMASH » au travers d’un mode Histoire cinématique et de batailles en 3 contre 3 où s’affrontent les héros et les méchants les plus emblématiques de la série. Avec un casting impressionnant de personnages issus de l’anime et du manga, les joueurs peuvent incarner des étudiants de l’U.A., des héros pros et des méchants (Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Himiko Toga et bien d’autres). Vous pourrez revivre les moments forts de la série, en particulier la Bataille finale de MY HERO ACADEMIA, grâce à un mode Histoire, jouable du point de vu des héros ou des méchants. Au cours des prochains mois, Bandai Namco révélera de plus amples détails sur le jeu, son système de combat et ses nouvelles fonctionnalités.est un jeu développé par Byking Inc et édité par Bandai Namco Entertainment Inc. Le jeu sortira sur PC via Steam , Xbox Series X|S et PS5.