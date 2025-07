- Rogue Climbers est disponible en Early Access

Publié le Mercredi 2 juillet 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

Un jeu de platforme ou on monte ? La matrice reboot

Rogue Climber, développé par Imaginary Game Studios, est un platformer de style parcours avec du roguelike dans les structures. Les joueurs peuvent faire les 5 chapitres disponibles contenant chacun leur identité visuelle allant de ruine mystérieuse au tour industriel, chaque nouvelle monter offre quelque chose de nouveau.Chaque chapitre est généré procéduralement, utilisant une bibliothèque d'objet 3D fait a la main, créée spécialement pour le ton, les mécaniques et atmosphère de l'environnement. Chaque nouvelle montée est donc imprévisible et entièrement rejouable.Pendant l'Early Access, les joueurs pourront s'attendre à des mises à jour visuel, des nouveaux pièges, ennemis, objets. Un mode de jeu libre, sans limite remix des levels, et une légère narration pour relier tous les chapitres ensembles.Rogue Climber est disponible dès maintenant sur Steam.