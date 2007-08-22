Dernières actus
Publié le Jeudi 14 août 2025
Spindle arrive en fin d'année
Incarnez la Mort elle-même et son fidèle petit cochon !Développé par Wobble Ghost et édité par Deck13, Spindle est un jeu d'action-aventure à l'ancienne qui vous plonge dans un magnifique univers en pixel art.
Que se passe-t-il quand plus personne ne meurt ? C'est le chaos, un chaos absolu qui demande à être résolu. Mais avant de pouvoir rétablir l'équilibre, la Mort elle-même doit comprendre ce qui a mal tourné. Bienvenue dans Spindle, un jeu d'action-aventure à l'ancienne où vous incarnez la Mort. Dans votre périple à travers ce monde étrange et chaotique, vous ne serez pas seul : votre fidèle acolyte, un petit cochon, vous accompagnera à chaque étape. Plus qu'une simple créature mignonne, votre compagnon est essentiel pour rétablir l'ordre naturel.
Explorez des donjons sombres, résolvez des énigmes complexes et utilisez les pouvoirs uniques de la Mort pour déjouer les créatures et les obstacles qui se dressent sur votre chemin.
Spindle devrait sortir en fin d'année 2025 et sera disponible sur Nintendo Switch, GOG et Steam.
