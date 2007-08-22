Dernières actus
Project Pantheon annonce sa proc...
Cronos: The New Dawn - Une vidé...
Chip ‘n Clawz VS. The Brainioi...
Publié le Jeudi 14 août 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
R-Type Delta HD Boosted fait son grand retour
Un shoot 'em up comme on en fait plus !L'éditeur de jeux classiques Clear River Games annonce que le célèbre shoot 'em up R-Type Delta HD Boosted sortira le 20 novembre 2025 sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox et PC. Le jeu sera également présenté lors de la gamescom et de la PAX West 2025, où les fans pourront l'essayer en avant-première.
Développé par City Connection Co. Ltd. en collaboration avec IREM SOFTWARE ENGINEERING, créateur du jeu original, R-Type Delta HD Boosted sera disponible en version physique sur Nintendo Switch et PS5, en plus de sa sortie numérique sur toutes les plateformes mentionnées.
Sorti initialement en 1998 sur PlayStation, ce titre culte fait son grand retour dans une version remasterisée. Le jeu a été mis au goût du jour avec des graphismes en HD, un nouveau film d'introduction, une bande-son remixée, et de nombreuses améliorations de confort pour moderniser cette perle de science-fiction sombre.
En 2163, après la victoire sur l'Empire Bydo, le R9 fut récupéré et stocké dans une forteresse spatiale. L'humanité n'a cependant pas eu le temps de savourer sa victoire. En 2164, des objets non identifiés sont tombés du ciel, les systèmes d'armes électroniques sont devenus fous, et une "unité d'annihilation" stockée à côté du R9 est subitement devenue incontrôlable. Elle est descendue sur Terre, y semant la destruction. Pour maîtriser la situation, l'unité de test prototype "R9 Delta" est déployée, marquant le début d'une nouvelle bataille contre les Bydo.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Quelle est l'influence du but sur la tactique au lacrosse ?
Dernières Vidéos
- Battle of Rebels sort enfin !
- Spindle arrive en fin d'année
- Découvrez la toute nouvelle promotion d'icônes de FC 26
- Resident Evil Survival Unit présente sa bande-annonce cinématique
- R-Type Delta HD Boosted fait son grand retour
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)