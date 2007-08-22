(TEST) Killing Floor 3

Publié le Mercredi 13 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Quand les munitions sont plus précieuses que l’eau minérale

Dans Killing Floor 3, tu incarnes un survivant équipé comme Rambo sous stéroïdes, lâché en pleine rave party de mutants qui ont clairement raté leur rendez-vous chez le coiffeur génétique. Ton objectif ? Ne pas mourir. Enfin… pas trop souvent. Parce qu’ici, les Zeds ne viennent pas pour te faire des câlins. Ils viennent pour te transformer en buffet à volonté.Mais t’inquiète, t’es pas seul ! Tu peux compter sur ton équipe de potes (ou de parfaits inconnus qui passeront les trois premiers rounds à courir dans tous les sens en criant "Y’a un Fleshpound sur moi !"). Coopération, stratégie, et gros fusils : c’est ça la recette gagnante. Bon, et un peu de chance. Et beaucoup de panique.Nouveaux graphismes, nouvelles classes, nouvelles façons de transformer les ennemis en purée de steak tartare, KF3 pousse la formule encore plus loin. Et entre deux vagues, t’auras même le temps d’améliorer ton arme ou de débattre philosophiquement avec le marchand automatique ("Est-ce que ce lance-flammes est un bon investissement ?").Bref, Killing Floor 3, c’est un joyeux carnage, une explosion de tripes et d’adrénaline, où chaque partie est un mélange de skill, de chaos… et de cris dans le micro.Donc si ça t'intéresse va lire le test.