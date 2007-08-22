Dernières actus
Echoes of the End est disponible
Wolverine V3 Pro 8K : nouvelle m...
SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENH...
Virtual Donors : un grand projet
Publié le Mercredi 13 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira
(TEST) Killing Floor 3
Quand les munitions sont plus précieuses que l’eau minéraleDans Killing Floor 3, tu incarnes un survivant équipé comme Rambo sous stéroïdes, lâché en pleine rave party de mutants qui ont clairement raté leur rendez-vous chez le coiffeur génétique. Ton objectif ? Ne pas mourir. Enfin… pas trop souvent. Parce qu’ici, les Zeds ne viennent pas pour te faire des câlins. Ils viennent pour te transformer en buffet à volonté.
Mais t’inquiète, t’es pas seul ! Tu peux compter sur ton équipe de potes (ou de parfaits inconnus qui passeront les trois premiers rounds à courir dans tous les sens en criant "Y’a un Fleshpound sur moi !"). Coopération, stratégie, et gros fusils : c’est ça la recette gagnante. Bon, et un peu de chance. Et beaucoup de panique.
Nouveaux graphismes, nouvelles classes, nouvelles façons de transformer les ennemis en purée de steak tartare, KF3 pousse la formule encore plus loin. Et entre deux vagues, t’auras même le temps d’améliorer ton arme ou de débattre philosophiquement avec le marchand automatique ("Est-ce que ce lance-flammes est un bon investissement ?").
Bref, Killing Floor 3, c’est un joyeux carnage, une explosion de tripes et d’adrénaline, où chaque partie est un mélange de skill, de chaos… et de cris dans le micro.
Donc si ça t'intéresse va lire le test.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Quelle est l'influence du but sur la tactique au lacrosse ?
Dernières Vidéos
- Echoes of the End est disponible
- Wolverine V3 Pro 8K : nouvelle manette de Razer
- Virtual Donors : un grand projet
- Deadzone : Rogue disponible dès maintenant
- Haunted Bloodlines : démo disponible
- Glassbreakers: Champions of Moss arrive en fin d'année
- Deathless. The Hero Quest : Arrive sur consoles cet automne
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)