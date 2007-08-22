Dernières actus
Découvrez la toute nouvelle pro...
PlayStation Plus : Les nouveaux ...
Publié le Jeudi 14 août 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Battle of Rebels sort enfin !
Humains ? Ou extraterrestres ? Faites attention à votre entourage !L'éditeur international de jeux vidéo Funbox Media et le développeur indépendant NYX Digital sont ravis d'annoncer la sortie de Battle of Rebels, leur jeu de tir à la troisième personne primé. Le jeu sera disponible le 28 août 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam. Une version pour Xbox Series X suivra. Des éditions physiques seront également disponibles pour la Nintendo Switch et la PlayStation 5.
Des aliens ont installé des machines de clonage au cœur du centre-ville. Ces machines corrompent l'ADN humain et transforment les habitants en zombies. Votre mission est de les désactiver, mais la tâche est ardue. Vous devez d'abord nettoyer la zone infestée de zombies avant que le chef alien n'apparaisse. Pour obtenir la clé d'accès et désactiver la machine, vous devrez éliminer ce boss alien.
Dans le mode solo, un virus se propage sur la Terre après une invasion extraterrestre. Les nations, unies pour repousser l'attaque, se retrouvent impuissantes face à une technologie bien plus avancée. Les extraterrestres ont réussi à cloner des humains, rendant les combats confus. Nous ne savons plus contre qui nous nous battons : des humains ou des clones ?
Les extraterrestres ont franchi toutes nos lignes de défense et nos armées sont vaincues. Ces "extraterrestres humains" nous encerclent. Pire encore, certains humains sont infectés, provoquant le chaos une fois qu'ils se transforment en morts-vivants.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Quelle est l'influence du but sur la tactique au lacrosse ?
Dernières Vidéos
- Battle of Rebels sort enfin !
- Spindle arrive en fin d'année
- Découvrez la toute nouvelle promotion d'icônes de FC 26
- Resident Evil Survival Unit présente sa bande-annonce cinématique
- R-Type Delta HD Boosted fait son grand retour
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)