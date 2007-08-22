Dernières actus
Publié le Jeudi 14 août 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Kromlech arrive en 2026
Tous vos choix auront des conséquences !Kromlech est un jeu de rôle et d'action-aventure développé et édité par Perun Creative, qui se déroule dans un univers de dark fantasy peuplé d'épées et de sorcellerie.
Vous incarnez Cronach, un aventurier solitaire vivant les derniers jours du monde. Chaque choix compte : décidez comment vous passerez votre temps, quels trésors vous trouverez, qui seront vos amis ou vos ennemis, et quelle sera votre réputation. Ne perdez pas espoir : rien n'arrive sans raison. Profitez du temps qu'il vous reste pour découvrir ce qui se passe et, peut-être, trouver le moyen d'y mettre fin afin de profiter de l'or que vous aurez durement gagné.
Le monde du jeu a été méticuleusement conçu à la main pour offrir une expérience de bac à sable immersive et très réactive. Découvrez ses secrets, pillez ses trésors, tuez ses habitants... personne n'est à l'abri de votre lame. Vous pouvez devenir le héros dont le monde a besoin, ou la menace qu'il mérite.
Il existe de nombreuses façons de personnaliser votre style de jeu. Gravez des mots de pouvoir sur votre équipement, buvez des potions mystiques, couvrez votre corps de peinture de guerre, améliorez vos compétences de combat, faites des sacrifices aux dieux et atteignez la maîtrise par la pratique et le dévouement.
Le système de combat offre de multiples façons d'affronter vos ennemis. Exploitez leurs faiblesses avec des coups précis, déchirez leurs armures, ou écrasez-les avec une force brute. Foncez au cœur de la mêlée et faites-leur découvrir ce qu'est la peur.
Gagnez en puissance en surmontant des défis et en acquérant de la renommée. Accomplissez des actes héroïques, triomphez d'ennemis redoutables et tenez vos serments. Vos victoires vous vaudront de nouveaux titres, des noms héroïques remplis de puissance. Mais attention, car la renommée est une arme à double tranchant.
Kromlech est prévue pour 2026 et sera disponible sur Steam.
