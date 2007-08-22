PlayStation Plus : Les nouveaux jeux d' Août pour l'Extra et Premium

Publié le Jeudi 14 août 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

 

PlayStation Plus : Les nouveaux jeux d' Août pour l'Extra et Premium

Plutôt sympa

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre bibliothèque dès le 15 juillet :

Les voici :

PlayStation Plus Extra et Premium :
  • Mortal Kombat 1 | PS5
  • Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4
  • Sword of the Sea | PS5
  • Earth Defense Force 6 | PS5, PS4
  • Unicorn Overlord | PS5, PS4
  • Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4
  • Indika | PS5
  • Harold Halibut | PS5
  • Coral Island | PS5
PlayStation Plus Premium :
  • Resident Evil 2 (PS1) | PS5, PS4
  • Resident Evil 3 (PS1) | PS5, PS4

 

 
image

 

 

 

 

