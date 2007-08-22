Dernières actus
Publié le Jeudi 14 août 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira
PlayStation Plus : Les nouveaux jeux d' Août pour l'Extra et Premium
Plutôt sympaComme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre bibliothèque dès le 15 juillet :
Les voici :
PlayStation Plus Extra et Premium :
- Mortal Kombat 1 | PS5
- Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4
- Sword of the Sea | PS5
- Earth Defense Force 6 | PS5, PS4
- Unicorn Overlord | PS5, PS4
- Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4
- Indika | PS5
- Harold Halibut | PS5
- Coral Island | PS5
- Resident Evil 2 (PS1) | PS5, PS4
- Resident Evil 3 (PS1) | PS5, PS4
