PlayStation Plus : Les nouveaux jeux d' Août pour l'Extra et Premium

Publié le Jeudi 14 août 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Plutôt sympa

Mortal Kombat 1 | PS5

Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4

Sword of the Sea | PS5

Earth Defense Force 6 | PS5, PS4

Unicorn Overlord | PS5, PS4

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4

Indika | PS5

Harold Halibut | PS5

Coral Island | PS5

Resident Evil 2 (PS1) | PS5, PS4

Resident Evil 3 (PS1) | PS5, PS4

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre bibliothèque dès le 15 juillet :Les voici :PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium :