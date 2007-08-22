Dernières actus
Publié le Jeudi 14 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira
Cronos: The New Dawn - Une vidéo plus que réelle
Bravo les cosplayersVotre mission consiste à localiser des individus importants du passé qui ont péri dans l’apocalypse qui a suivi. À l’aide de votre toute-puissante Moissonneuse, vous pouvez extraire leur Essence afin qu’ils puissent vous accompagner dans le futur. Mais plus vous en transportez, plus votre combinaison sera envoûtée et augmentera ainsi vos prouesses sur le champ de bataille, mais aussi les murmures dans vos oreilles et vos troubles de la vision... Chacun vous rapprochant un peu plus de la folie.
Cronos: The New Dawn est un jeu de survie et d'horreur à la troisième personne dans lequel le temps est une arme aussi précieuse que dangereuse. Dans un univers sinistre où le brutalisme de l'Europe de l'Est rencontre la technologie rétro-futuriste, ce jeu vous propose une histoire à mi-chemin entre le passé et l'avenir. Dans le passé, vous découvrirez un monde en proie au Changement, un événement cataclysmique qui a bouleversé l'humanité à jamais. Quant à l’avenir, il vous plongera dans une lutte pour votre survie contre de dangereuses abominations qui mettront à l'épreuve vos réflexes et votre esprit tactique dans un environnement ravagé et désertique. Vous êtes un voyageur au service de l'énigmatique Collectif, chargé de parcourir les terres désolées de l’avenir à la recherche de failles temporelles pouvant vous ramener dans la Pologne des années 1980.
Les créatures que vous tuez ne resteront pas mortes très longtemps. Pour devenir plus rapides, plus résistants et plus mortels, les ennemis vivants peuvent absorber les ennemis tombés au combat grâce à un processus macabre appelé la fusion. Il n’existe qu'une seule façon d’empêcher ça. Brûler leurs corps. Le plus vite possible. Si vous ne les brûlez pas, vous devrez faire face à des abominations en constante évolution qui pousseront vos capacités de combat dans leurs derniers retranchements.
Aujourd'hui, le studio nous propose une vidéo plus que réelle en live action avec la participation de Peep Cosplay.
Cronos: The New Dawn est un jeu développé et édité par Bloober Team. Le jeu sortira le 5 Septembre 2025 sur Xbox Series, Playstation 5 et PC via Steam et Nintendo Switch 2.
