Publié le Vendredi 30 janvier 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Fallait pas déconnerLes héros sont parfois un peu cons. Je veux dire, vous débarquez dans une région bizarre, à l'ambiance pesante, et la première chose que vous décidez de faire, c'est vous amuser à invoquer un démon.
Et ensuite, oh la surprise, plein de trucs essaient de vous tuer.
Je ne sais pas moi, quand une nana revoit sa copine d'enfance, elle raconte sa vie, ses petits amis, parlent sport, fringues, études... mais pas invocation de démons, bordel !
Enfin bref. Inspiré de la série de Comics du même nom, sortis aux éditions Image Comics, I Hate This Place débarque sur PC et consoles. Et on y a joué.
