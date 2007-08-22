Dernières actus
Publié le Jeudi 14 août 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira
Chip ‘n Clawz VS. The Brainioids arrive le 26 Août
Comme quoi les cerveaux sont pas nos amisLes cervoïdes ont envahi la Terre et emprisonné tous ses précieux cristaux de cérébium dans leurs sphères gravitationnelles pour les dérober. Chip et Clawz, un jeune inventeur de génie et son robot-chat, seront les seuls à pouvoir déjouer les plans machiavéliques des aliens en prenant le contrôle de chaque sphère jusqu'à atteindre le vaisseau-mère lui-même.
Chip ‘n Clawz VS. The Brainioids est un jeu d'action-stratégie où vous collecterez du cérébium, construirez une base et dirigerez une armée de robots pour vaincre des cerveaux venus de l'espace. Incarnez notre duo de héros, Chip et Clawz, en solo ou en coop, et repoussez l'invasion des cervoïdes dans une campagne humoristique et des défis annexes variés. Faites la rencontre de personnages mémorables au fil de vos aventures, avec chacun sa propre histoire à raconter. Il faut toutes sortes de bocaux et de cerveaux pour faire un monde. Explorez les moindres recoins de chaque niveau pour trouver des secrets et des objets à collectionner. Des BD rares dévoileront les mystères de l'invasion cervoïde, et des schémas vous permettront de débloquer de nouvelles armes, améliorations de robots et capacités pour votre héros.
Chip ‘n Clawz VS. The Brainioids est un jeu développé par Snapshot Games Inc. et édité par Arc Games. Le jeu sera dsiponible le 26 Août sur PC via Steam, Xbox Series et PS5 et sera jouable en cross plateformes.
