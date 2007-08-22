Dernières actus
Publié le Jeudi 14 août 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira
Découvrez la toute nouvelle promotion d'icônes de FC 26
Ils n'y étais pas déjà ?!Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. a dévoilé la nouvelle promotion officielle des ICÔNES d’EA SPORTS FC 26 comprenant les ICÔNES les plus demandées par les fans à ce jour. La promotion de cette année inclut un mélange de joueurs et joueuses légendaires qui ont inspiré les fans du monde entier par leur talent. Toutes les nouvelles ICÔNES sont dès à présent disponibles dans FC Mobile, tandis que les fans qui précommanderont l’édition Ultimate d’EA SPORTS FC 26 avant le 26 août recevront l’une des quinze ICÔNES (non échangeables) lors du lancement en accès anticipé.
Les nouvelles ICÔNES à faire leur apparition dans EA SPORTS FC 26 sont : Zlatan Ibrahimović, Alex Morgan, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Caroline Seger, Giorgio Chiellini, Sissi, Francesco Totti, Marcelo, Steffi Jones, Oliver Kahn et Cha Bum-Kun. Avec sept des douze ICÔNES entrants récemment retraités, la promotion des ICÔNES FC 26 permet aux fans de célébrer les légendes qui ont façonné le football moderne. Les joueurs peuvent utiliser la nouvelle catégorie d’ICÔNES dans le mode Compétitif de Football Ultimate Team, en bénéficiant d’un dribble plus fluide, de passes plus rapides, d’une endurance accrue et d’un contrôle illimité. Pour les fans du mode Clubs dans FC 26, certaines des nouvelles ICÔNES feront partie des 13 joueurs historiques servant d’inspiration pour des Archétypes distincts, offrant aux joueurs la possibilité d’adapter leur style de jeu. Chacun de ces nouveaux Archétypes disposera de caractéristiques uniques, ainsi que d’une nouvelle expérience de personnalisation permettant aux fans de mieux contrôler le développement de leur Pro.
Les précommandes sont désormais ouvertes pour EA SPORTS FC 26, qui sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam, Amazon Luna, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 sera disponible à partir du 26 septembre 2025, avec un accès anticipé via l'Édition Ultimate dès le 19 septembre 2025.
