Publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Puzzle Parasite : la batte de cricket arrive le 3 décembre
La batte entre les doigtsDans Puzzle Parasite, vous êtes équipé d'une batte de cricket. Mais pas pour jouer sur du gazon... le jeu est en fait un jeu de casse-tête et réflexion. Il sortira le 3 décembre sur PC, sur Steam.
Paumé sur une planète inconnue, vous allez devoir résoudre tout un tas d'énigmes, trouver la solution de chaque pièce pour accéder à la suivante... en solo ou en coop avec un ami.
Développé par Wrenfall, un studio composé de vétérans issus de PlayDead, Ubisoft, Square Enix, IO Interactive, MachineGames et Riot Games, le jeu s'inspire de titres tels que Portal ou The Talos Principle.
Une démo est d'ores et déjà disponible pour tester le jeu avant sa sortie.
