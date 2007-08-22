Toy Story 5 arrive ! Découvrez la bande-annonce

Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Non à la technologie !

Un nouvel épisode de Toy Story débarque le 17 juin 2026 au cinéma. Il est toujours signé Pixar. Et on retrouve nos meilleurs amis, Buzz, Woody, Jessie et toute la bande.Cette fois-ci, ils vont devoir faire face à une nouvelle gamme de jouets : les jouets électroniques. Et notamment Lilypad, une tablette connectée en forme de grenouille.Le film est réalisé par Andrew Stanton et Kenna Harris. On retrouve, en version originale, Tom Hanks pour la voix de Woody, Tim Allen pour Buzz l’Eclair, Joan Cusack pour la cowgirl Jessie et Tony Halle pour la Fourchette.Allez, hop, première bande-annonce.