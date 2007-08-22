Dernières actus
Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Elden Ring : Nightreign, un nouveau DLC arrive
Deux petits boss et puis s'en vaThe Forsaken Hollows sera le prochain DLC du jeu Elden Ring : Nightreign. Notez que le jeu de base est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.
Vous pouvez d'ailleurs en retrouver notre test ici.
Ce nouveau DLC introduit deux nouveaux boss du « troisième jour », des boss de terrain inédits, un nouveau Terrain Rare (une condition spéciale où la carte subit des transformations géographiques) ainsi que de nouveaux points d’intérêt dans Limveld. Ajoutez deux nouveaux Nocturnes, avec des compétences inédites.
Sortie prévue pour le 4 décembre prochain, à découvrir en vidéo.
