Dernières actus
(TEST) Double Dragon: Revive (PC...
Pawnbroker Simulator, le jeu de ...
Where Winds Meet : plongez dans ...
(Noël) FANDROP Star Wars The Ma...
Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Ranger’s Path: National Park Simulator s'offre une nouvelle bande-annonce
Vraiment, le chapeau, on est obligé ?Ranger’s Path: National Park Simulator est, comme son nom l'indique, un jeu qui vous propose de devenir garde forestiers avec un chapeau à la con, comme les américains aiment en avoir.
Vous allez devoir vous occuper du parc national du Faremont.
Au menu, ouverture de sentiers, réparations d'infrastructure comme des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux indicateurs, mais aussi récolter les déchets laissés par ces gros porcs de promeneurs, leur indiquer leur chemin, les empêcher de camper n'importe où et, éventuellement, de se faire bouffer par un ours.
Vous pourrez aussi observer des aigles, des ours et des ratons laveurs et les prendre en photo. Parce que vous aimez les photos d'animaux. C'est votre truc. C'est ça qui vous émoustille.
C'est vrai qu'une jolie moufette, ça peut être sexy...
Bref, une nouvelle bande-annonce du jeu a été mise en ligne. Notez que le jeu est, pour le moment, prévu sur PC uniquement.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti
- Cauldron arrive sur Nintendo Switch le 29 octobre
- (TEST) Turtle Beach Rematch Wireless Controller, une manette sublime pour Nintendo Switch
Dernières Vidéos
- The Blood of Dawnwalker s'offre une nouvelle vidéo de gameplay
- Anno 117: Pax Romana praesto est
- Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack est sorti
- Pokémon Pokopia se dévoile un peu plus
- Wall World 2, le Roguelite minier, est sorti
- Puzzle Parasite : la batte de cricket arrive le 3 décembre
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)