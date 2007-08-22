Ranger’s Path: National Park Simulator s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vraiment, le chapeau, on est obligé ?

Ranger’s Path: National Park Simulator est, comme son nom l'indique, un jeu qui vous propose de devenir garde forestiers avec un chapeau à la con, comme les américains aiment en avoir.Vous allez devoir vous occuper du parc national du Faremont.Au menu, ouverture de sentiers, réparations d'infrastructure comme des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux indicateurs, mais aussi récolter les déchets laissés par ces gros porcs de promeneurs, leur indiquer leur chemin, les empêcher de camper n'importe où et, éventuellement, de se faire bouffer par un ours.Vous pourrez aussi observer des aigles, des ours et des ratons laveurs et les prendre en photo. Parce que vous aimez les photos d'animaux. C'est votre truc. C'est ça qui vous émoustille.C'est vrai qu'une jolie moufette, ça peut être sexy...Bref, une nouvelle bande-annonce du jeu a été mise en ligne. Notez que le jeu est, pour le moment, prévu sur PC uniquement.