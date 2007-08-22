(TEST) Double Dragon: Revive (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Reboot en train ?

J'avoue. J'en ai bavé. Pas vous ? J'ai passé des heures entières à castagner du méchant dans les bornes d'arcade, dans un premire temps. Sur une adaptation pas complètement réussie, mais pas dégueu non plus ensuite, sur Atari ST. Puis finalement sur PC, là encore sur un portage qui n'était pas à la hauteur de l'original mais ne lui faisait pas honte non plus.C'est aussi, j'avoue, mea culpa, l'un des rares jeux que j'ai chopé sur MAME, l'émulateur de bornes d'arcade.Bref, Double Dragon, c'est ma came.Son reboot était donc attendu de pied ferme. Oui mais de pied dans la gueule, ou pas ?