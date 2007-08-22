Dernières actus
Publié le Mercredi 12 novembre 2025
(Noël) Bluey Jeu de Cache-Cache
Il était où, hein, le youki ?Cachez Bluey partout dans la maison (mais évitez les escaliers) et jouez à cache-cache. L'adulte cache Bluey et l'enfant doit le retrouver. Régulièrement, Bluey fait des petits bruits, rigole... pour vous donner une indication et le trouver plus facilement. Le jeu est chronométré et il faut donc le trouver avant que le temps ne soit écoulé.
Lorsqu'il est trouvé, Bluey peut passer en mode danse, jouer la chanson de Bluey... et on recommence.
Mesurant 15 cm, Bluey Jeu de Cache-Cache est le jouet phare de la série d'animation phare pour enfants, qui cartonne actuellement.
Un jeu sympathique, qui peut même être utilisé pour les fêtes d'anniversaire.
En tout cas, si votre enfant est fan de la série, on vous le conseille. La figurine est particulièrement de bonne qualité.
Éditeur : Moose Games
Age conseillé par la rédaction : 3+
Prix : env. 24,99 €
