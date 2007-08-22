Ereban: Shadow Legacy sort sur PS5 et Xbox Series en 2026

Publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

L'armée des ombres

Sorti après 5 ans de développement au sein du petit studio indépendant Baby Robot Games, le jeu Ereban: Shadow Legacy est disponible sur PC depuis avril 2024.Il vient d'être annoncé sur PS5 et Xbox Series pour 2026. Aucune précision quant à la date n'a été révélée. Le jeu sera aussi disponible en version physique, sur PS5 uniquement, en édition collector avec divers bonus (bande-son sur CD, cartes postales, patch, porte-clefs...).Le jeu est un mélange de plateformes et d'infiltration en vue extérieure.Vous allez incarner Aryana, seule survivante d'une race aujourd'hui oubliée. Elle a le pouvoir de fusionner avec les ombres pour ainsi se déplacer furtivement plus vite, grimper sur les murs, atteindre des endroits inaccessibles... et bien entendu, avancer sans être vue.A travers des ruines de cités abandonnées ou de temples anciens, en passant par des usines futuristes, Aryana va tenter de découvrir la vérité sur son passé. Elle pourra choisir de traverser les niveaux sans se faire repérer, ou dispenser la mort à chaque rencontre...