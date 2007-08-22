Agefield High: Rock the School, le jeu de bordel scolaire s'offre une vidéo

Publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On en a tous rêvé

Développé par Refugium Games, le jeu Agefield High: Rock the School s'inspire du jeu Bully, de Rockstar Games, sorti en 2006. Il vous envoie à Agefield, dans la peau de Sam, un jeune gars qui n'a pas forcément très envie de bosser, mais surtout lutter contre le conformisme et, au passage serrer la belle Kale.Surtout que c'est la nana la plus mignonne de l'école. Ah, et au passage, Sam veut aussi faire le con avec ses potes, notamment Axel.Il y aura bien quelques bastons avec les cassos du coin, quelques mornifles à distribuer... mais surtout, Sam, notre héros, veut que l'on se souvienne de lui comme d'une Légende.Il va falloir faire vite : il ne reste que 3 mois avant le diplôme.Le jeu se déroule au début des années 2000. Il proposera une petite dizaine d'heures de gameplay. Il y a une trentaine de missions, 2 fins différentes, une quinzaine de missions secondaires, le tout dans un monde ouvert avec un campus, un petit quartier, un centre-ville... et la gestion de son temps, avec les cours tels que maths, anglais, géo...Sortie prévue pour le printemps 2026.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.