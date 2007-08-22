Dernières actus
Publié le Mardi 11 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Pabobo réveil éducatif Koala
Fais dodo...La galère de tout parent : avoir son gamin qui déboule à n'importe quelle heure de la nuit ou très tôt le matin, le week-end, alors qu'on espérait faire la grasse matinée.
Dès qu'il est en âge de comprendre, achetez-lui ce réveil veilleuse Koala.
Il suffit de lui expliquer : quand la lumière est rouge et que le koala a les yeux fermés, il faut se rendormir. Quand le Koala a les yeux ouverts et que la lumière est verte, il peut sortir du lit. Et venir vous réveiller. A ses risques et périls, cela dit, parce qu'on n'aime pas bien être réveillé, même par son môme, hein.
Non, franchement, c'est une chouette idée. C'est simple, très visuel, donc facile à expliquer à son gamin.
En option, une alarme sonore (chant d'oiseau), pour quand l'enfant sera plus grand et on peut même activer une petite veilleuse pour l'aider à s'endormir ou le rassurer durant la nuit.
Qui a dit indispensable ?
Éditeur : Pabobo
Age conseillé par la rédaction : 2+
Prix : env. 49,99 €
