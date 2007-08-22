Dernières actus
Publié le Mardi 11 novembre 2025 à 09:00:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Top Trumps World Football Stars - Étoiles et légendes
Jeu et collectionSi le starter kit comprend un paquet (le numéro 1 sur les 6 disponibles), un plateau de jeu et une base pour ranger vos paquets, il n'est pas obligatoire pour jouer aux cartes Top Trumps.
Les paquets annexes (numéros 2 à 6) vendus séparemment suffisent pour s'amuser : Distribuez 100 cartes à chacun des deux joueurs. Chacune représente des footballeurs célèbres. Ils ont des stats : Âge, buts, trophées, taille, sélections, valeur Trumps. Vous dévoilez une carte en misant sur une caractéristique. L'adversaire retourne sa carte et regarde sa valeur, concernant la caractéristique. Le plus haut score gagne la carte.
Le vainqueur est celui qui a toutes les cartes ou qui en a le plus, durant le temps imparti (à vous de le décider).
Ce n'est pas nouveau : les cartes Top Trumps ont déjà fait leurs preuve, en termes de qualité et de fun. C'est vraiment une valeur sûre.
Cette nouvelle version sur les footballeurs et footballeuses de légende est dans la lignée des autres collections (Dragon Ball, Naruto, One Piece, Sonic, Marvel, Star Wars, Disney, dinosaures, Spider-man, Harry Potter...)
On adore.
Éditeur : Top Trumps
Age conseillé par la rédaction : 7+
Prix : env. 14,99 € (starter kit) / 15 € (Top 200 cartes)
