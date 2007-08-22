Dernières actus
Publié le Lundi 10 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Syberia Remastered (PC, PS5, Xbox Series)
Imparfaitement incontournableSorti en 2002, Syberia fait partie de ces jeux d'aventure incontournable pour tout amateur du genre. Un de ces petits bijoux qui ont été le fer de lance de l'industrie du jeu vidéo français.
23 ans après, le jeu ressort en version remastered, avec des graphismes mis à jour et une jouabilité retravaillée. Enfin... des graphismes mis à jour... pas tous...
Comme d'habitude, la vraie question est de savoir s'il faut ou non craquer pour cette version ou lui préférer l'original...
Et vous devriez trouver les réponses dans notre test...
