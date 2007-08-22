Dernières actus
Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Star Ores Inc. : La simulation de minage spatial est disponible
Hé ho, hé ho...Développé par le studio indépendant BlackBeak Games et édité par Three River Games, Star Ores Inc..vient de sortir sur PC, via Steam. Il est attendu sur PS5 et Xbox Series plus tard, avant la fin de l'année. Le jeu est proposé à moins de 18 €.
Vous allez explorer une ancienne station spatiale abandonnée et la remettre en route pour miner les astéroïdes. Au fil du temps, vous pourrez développer cette station, créer des robots pour automatiser certaines tâches, et au final, faire fortune en récupérant des minerais rares.
De nombreux outils de forage seront à votre disposition et devront être améliorés au fil du temps et de l'argent gagné.
Un jeu de minage et de gestion, à retrouver en vidéo.
