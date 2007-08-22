Dernières actus
Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Sacred 2 Remaster s'offre un carnet de développeurs
Cette version était-elle nécessaire ?Sacred 2 Remaster sortira le 11 novembre prochain. Il remet au goût du jour ce RPG sorti initialement en 2008. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sera proposé au prix de 19,99 € sur PC et 29,99 € sur consoles.
Le jeu est développé conjointement par les studios SparklingBit, Funatics et Nukklear, et est édité par THQ Nordic.
Pour rappel, le jeu vous envoie à Arcania, un monde proche de l'effondrement, en proie à la corruption et au chaos. Vous êtes un des six héros qui peut sauver Arcania.
Vous allez vous dresser contre le mal. Au menu, des donjons à explorer, des monstres à combattre et la veuve et l'orphelin à sauver.
Cette version corrige les bugs d'origine, ajoute des graphismes HD et améliore le système de combat. Un carnet de développeurs, présenté par Join Franz Stradal, l'un des créateurs du jeu d'origine, a été publié.
