- Pokemon Go change son système de niveaux

Publié le Mercredi 15 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Révolution ?

Nouvel Œuf d’Aventure Quotidien : à partir du niveau 15, les Dresseurs pourront accéder gratuitement à cet œuf spécial. En marchant 1 km par jour, ils obtiendront un Pokémon et 10 000 XP. Cet œuf se fait éclore dans un Incubateur dédié et n’occupe pas d’espace dans le stockage habituel.

Progression repensée : la montée en niveau a été rééquilibrée, avec des récompenses améliorées à chaque palier.

Les Dresseurs niveau 23 et plus gagnent automatiquement au moins un niveau grâce à ce réajustement. De nouvelles missions d’Études de Niveau sont disponibles du niveau 71 à 80, tandis que celles des niveaux 41 à 50 ont été retirées. Nouvelles récompenses et paliers : augmentation des capacités de stockage (Pokémon, objets, cadeaux et cartes postales). Dès le niveau 25, il sera aussi possible de personnaliser davantage son avatar avec des objets inspirés du design des Poké Balls (casquettes, chaussures, vestes…).

Chance de devenir Amis Chanceux augmentée : les Dresseurs niveau 70 et plus bénéficient désormais d’une probabilité accrue de devenir Amis Chanceux avec leurs Meilleurs Amis.

A partir d'aujourd'hui, Pokémon Go se met à jour via une refonte du passage de niveaux. La courbe de progression a été repensée et facilitée. Et le niveau max passe de 50 à 80.Les joueurs devraient ainsi pouvoir gagner des niveaux plus rapidement, via une progression plujs fluide.Après la mise à jour, les niveaux seront automatiquement ajustés selon l'XP totale accumulée jusque-là. Les récompenses correspondantes seront appliquées rétroactivement.D'autres bonus débarquent aussi :