- The 9th Charnel annoncé pour le 30 janvier 2026

Publié le Vendredi 28 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Alors, on flippe ?

The 9th Charnel est un jeu entre horreur psychologique et survie, développé par Saikat Deb Creations et édité par Soedesco. Il vient d'être annoncé pour le 30 janvier 2026 sur PC, Xbox Series et PS5.Le jeu va vous plonger au milieu d'une aventure qui devrait vous donner quelques sueurs froides... et vous plonger au mileu de rituels sataniques mené par des forces maléfiques.Vous allez découvrir l'histoire de Michael et de son équipe de scientifiques spécialisés en génétique. Bloqués dans une vallée isolée lors d'une expédition, ils sont séparés et Michael se retrouve seul. Il va donc partir à la recherche de ses collègues. Et il va se confronter à des fanatiques...Reste à savoir si vous supporterez, vous, cette ambiance...