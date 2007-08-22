Dernières actus
(TEST) Chicken Run : Commandodu ...
La prochaine saison de Pokémon ...
PlayStation Plus : Les nouveaux ...
Cowboy Life Simulator est dispon...
Publié le Vendredi 28 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Log Away : ma cabane au Canada
Pas de stress, y'a...?Log Away est un jeu tranquille, de relaxation, qui va vous permettre de construire un chalet. Un nid douilleux où vous ressourcer, où passer des moments calmes et de recentrage sur soi-même.
Au fil des saisons, vous verrez la nature évoluer...
Vous pourrez décorer votre chalet, collectionner des souvenirs qui seront narré au fil de vos découvertes, de vos explorations.
Vous pourrez décider à n'importe quel moment de réécouter ces souvenirs...
Un jeu sans pression, sans stress, sans limite de temps, dont il faut simplement profiter tranquillement.
Log Away est développé par The-Mark Entertainment et sortira le 4 décembre sur PC, via Steam. Jusqu'au 11 décembre vous obtiendrez en bonus un DLC déco de Noël.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- It Happens on PS5 - Ça se passe sur PS5 : PlayStation fait sa pub
Dernières Vidéos
- Huntsman, le jeu d'horreur avec de grosses araignées est sorti
- Quite a Ride : poursuivi par le brouillard... en vélo
- Puzzle Parasite : SF, énigmes et batte de cricket
- The Last Case of John Morley est sorti
- Varthos - Heir to the Throne, un nouveau hack'n slash en coop
- The 9th Charnel annoncé pour le 30 janvier 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)