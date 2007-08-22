Dernières actus
Publié le Jeudi 27 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Spellcasters Chronicles : la bêta annoncée pour le 4 décembre
Les inscriptions sont ouvertesSpellcasters Chronicles lance prochainement sa bêta fermée. Elle débutera le 4 décembre à 16h, et se terminera le 8 décembre à 10h. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez le faire via la page Steam du jeu.
Le jeu est signé Quantic Dream. C'est un jeu multijoueur, gratuit et jouable en équipe. Il est prévu sur PC uniquement.
Le jeu est jouable en équipe 3v3. Chaque partie se joue en 25 minutes. Les joueurs doivent maîtriser la magie et les déplacements à un rythme soutenu. Une liste de 50 sorts les attend. Chaque mage a des pouvoirs préféfinis, des compétences uniques et des rôles définis. A tout moment, les mages, ces Spellcasters, peuvent s'envoler dans les airs et voler au-dessus de l'arène pour combattre.
La bêta propose de choisir l'un des six Spellcasters jouable. Vous aurrez acès à l’arène du Mausolée, et l’accès à une première sélection de sorts et de créatures permettant de tester le système de construction de deck. Au menu, 11 créatures, 8 incantations, 2 bâtiments et 2 titans.
