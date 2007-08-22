Dernières actus
Publié le Mercredi 26 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Spanky Bat-A-Swing, un jeu de plateformes inspiré des dessins-animés des années 30
2030 ?Développé par Green Flamingo et édité par Power Up Publishing, Spanky "Bat-a-Swing" est un jeu de plateforme 3D rythmique inspiré des dessins animés des années 30. Le jeu s'accompagne d'une musique électro swing.
Vous allez incarner la chauve-souris Spanky, qui compte bien convaincre le maire de la ville de Métrognomie de ramener le calme.
Le jeu se déroule au rythme de la musique, chaque monstre bouge en rythme, et c'est la même chose pour le déclenchement des pièges. A vous de les déjouer, avec les capacités spéciales de Spanky qui peut sauter, glisser, se balancer...
Vous pourrez aussi jouer avec le son : amplifier les basses, rebondir sur les tambours, glisser sur les cuivres...
Un petit jeu cartoon à découvrir en vidéo. Le jeu sortira sur PC, via Steam. Il est prévu pour 2026. Une démo est d'ores et déjà disponible pour tester le jeu.
