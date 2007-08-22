Dernières actus
Publié le Mercredi 26 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Sophia's Animal Clinic : devenez vétérinaire
La planque parfaite pour tuer des animauxSophia's Animal Clinic – Mission Wildlife Park est un jeu dans lequel vous allez devoir vous occuper d'animaux. De plein d'animaux. De vraiment plein d'animaux.
Lapins, boucs et chèvres, chevaux, renards, sangliers, cerfs, ânes, coin-coin, et j'en passe. 10 espèces sont proposées dans le jeu.
Vous devrez les osculter et définir de quelle maladie ils peuvent bien souffrir. Une trentaine de pathologie sont présentes dans le jeu et vous devrez, donc, les identifier et prescrire les bons médicaments.
Vous pourrez vous déplacer dans le parc (un zoo, en réalité) pour observer les animaux et donc, les soigner.
Le jeu sort le 4 décembre sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sera disponible le 15 décembre sur Nintendo Switch.
