Publié le Mardi 25 novembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Tormented Souls 2 (PC, PS5, Xbox Series)
Horreur à l'ancienneSorti il y a quelques semaines, Tormented Souls 2 est un cri d'amour aux cadors du genre, sortis dans les années 90. Véritable ode à Resident Evil et confrères, le jeu vous plonge dans l'effroi et l'horreur, tout au long de son histoire.
Après un premier opus réussi, on retrouve le même personnage, Caroline Walker, pour de nouvelles aventures.
Des monstres, des pièges, une ambiance horrifique... de quoi vous faire passer un bon moment... non ?
En tout cas, il faut y jouer toutes lumières éteintes. Ça vous mettra dans l'ambiance...
Quant à savoir si le jeu vaut le coup ou non, vous connaissez la règle. Cliquez !
