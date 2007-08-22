Dernières actus
Netherworld Covenant sort le 9 d...
Pioner, le MMOFPS annoncé pour ...
Marsupilami : découvrez la band...
Publié le Mardi 25 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Nuremberg : un film essentiel ?
Le travail de mémoire est toujours primordialEn attendant de voir le personnage historique réhabilité et porté en héros ces prochains mois (on ne sait jamais qui va être au pouvoir de notre pays après les prochaines élections), découvrez le procès de Göring dans un futur film, à sortir sur nos écrans le 28 janvier 2026.
Porté par Russell Crowe, avec également Rami Malek et Michael Shannon, pour ne citer qu'eux, le film est réalisé par James Vanderbilt.
Vous y découvrirez le procès de Nuremberg, qui signe la chute du régime nazi et sa condamnation. On va y suivre le Le psychiatre américain Douglas Kelley, chargé d’évaluer la santé mentale des hauts dignitaires nazis afin de déterminer s’ils sont aptes à être jugés pour leurs crimes de guerre.
Mais Hermann Göring, bras droit d’Hitler, est un orateur et un manipulateur de premier ordre. Et le psychiatre aura fort à faire.
Le film est inspiré de faits réels. N'en déplaise à certains.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- (TEST) Philips GamePix 900, un vidéoprojecteur pour les gamers
Dernières Vidéos
- Spanky Bat-A-Swing, un jeu de plateformes inspiré des dessins-animés des années 30
- A.I.L.A : un jeu d'horreur et d'IA
- Project Motor Racing est sorti
- Mexican Ninja : Tacos et baston
- Sophia's Animal Clinic : devenez vétérinaire
- Robot Recycler Ryn, un jeu de construction... et de robots, bien sûr
- Avatar : De feu et de cendres, une bande-annonce inédite pour lancer les préventes
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)