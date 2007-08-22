Nuremberg : un film essentiel ?

Publié le Mardi 25 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le travail de mémoire est toujours primordial

En attendant de voir le personnage historique réhabilité et porté en héros ces prochains mois (on ne sait jamais qui va être au pouvoir de notre pays après les prochaines élections), découvrez le procès de Göring dans un futur film, à sortir sur nos écrans le 28 janvier 2026.Porté par Russell Crowe, avec également Rami Malek et Michael Shannon, pour ne citer qu'eux, le film est réalisé par James Vanderbilt.Vous y découvrirez le procès de Nuremberg, qui signe la chute du régime nazi et sa condamnation. On va y suivre le Le psychiatre américain Douglas Kelley, chargé d’évaluer la santé mentale des hauts dignitaires nazis afin de déterminer s’ils sont aptes à être jugés pour leurs crimes de guerre.Mais Hermann Göring, bras droit d’Hitler, est un orateur et un manipulateur de premier ordre. Et le psychiatre aura fort à faire.Le film est inspiré de faits réels. N'en déplaise à certains.