Dernières actus
Truck Driver: The Dutch Connecti...
Escape Simulator 2 est disponibl...
Call of Duty: Black Ops 7 : Phil...
Screamer : rencontrez les dével...
Publié le Mardi 28 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Philips GamePix 900, un vidéoprojecteur pour les gamers
Voyez la vie en grandUne fois n'est pas coutume, nous avons testé... un vidéoprojecteur. Oui mais pas n'importe quel vidéoprojecteur ! Un vidéoprojecteur pensé pour les gamers.
Si certains ne jurent que par un bon écran ultraréactif, genre temps de réponse de 1ms, il n'empêche que pour jouer avec des potes, des fois, un grand écran qui pète bien, ça apporte un plus.
Rien de tel qu'un bon vidéoproj, donc, pour s'éclater sur un Mario Kart ou un FIFA.
Reste à trouver le bon modèle. Et si c'était celui-ci ?
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Over the hill : un je de 4x4 à la cool
- Aphelion, le nouveau jeu de Don't Nod se dévoile
- Battlefield lance Redsec, son battle royale gratuit et sa saison 1
- As Long As You’re Here, un jeu sur la maladie d'Alzheimer
- The Day I Will Die : un jeu entre cauchemar et réalité
- Simon The Sorcerer Origins est sorti
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)