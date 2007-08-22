Dernières actus
Screamer : rencontrez les développeurs du jeu
Ça va drifterSorti en 1995, Screamer est un jeu de courses et d'action qui a droit à un reboot signé Milestone, spécialiste du genre. C'est un jeu de courses typé arcade, inspiré au niveau de l'univers des mangas des années 80 et 90.
D'ailleurs, le jeu est développé en partenariat avec un studio d'animation japonais, Polygon Studios.
Le jeu est annoncé pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Mélant courses et combat, le jeu vous emmène dans un univers electro-punk post-apocalyptique futuriste japonais... euh... et je pourrais rajouter plein de mots comme ça, encore longtemps, mais ça devrait suffire à vous donner une idée générale.
Federico Cardini, Game Director, et Michele Caletti, Development & Creative Director, se livrent dans une vidéo dévoilant le gameplay original : il utilise le twin stick : le stick gauche dirige la direction tandis que le stick droit gère les dérapages. Un boost de vitesse est aussi inclus.
