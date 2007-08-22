Dernières actus
Publié le Mardi 28 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Escape Simulator 2 est disponible
Je déteste les escape gamesEscape Simulator 2 est la digne suite du premier opus, sorti en 2021. Mais si le premier jeu avait des graphismes relativement cartoon, on est ici dans un style plus réaliste. Il s'agit d'un jeu vidéo façon Escape Game, ou Escape Room si vous préférez. Il est développé par Pine Studio, un studio croate.
Et il vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 17 €.
Jouable en solo ou jusqu'à 8 joueurs en coop, présenté en vue subjective, Escape Simulator 2 vous propose de nouvelles salles à parcourir. Vous pouvez ramasser des objets, les regarder, les essuyer, les tourner, ou même conduire des véhicules, déplacer des choses...
Et vous pourrez même créer vos propres salles grâce à un éditeur.
