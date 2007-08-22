Dernières actus
Publié le Mardi 28 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Halo: Campaign Evolved annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series
Halo sur PlayStation, l'hérésieTout fout le camp ma bonne dame. V'la t'y pas qu'on va s'retrouver avec un Halo sur PlayStation... Y'a pu de saison. Car oui, Halo Studios et Xbox ont dévoilé Halo: Campaign Evolved. Et le jeu sortira en 2026 sur PC, Xbox Series... et PS5. Parfaitement !
Il s'agit d'une réinterprétation modernisée de la campagne de Halo: Combat Evolved.
Au menu des améliorations, on aura droit à des graphismes retravaillés, bien entendu, mais aussi des commandes perfectionnées et un mode coop en écran partagé sur la même console (plus un mode coop en ligne jusqu'à 4 joueurs en cross-play avec progression sauvegardée et partagée).
De nouvelles missions seront incluses, comme de nouvelles armes, véhicules et ennemis.
Rien que les premières notes de la musique filent les poils :
