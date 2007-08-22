Dernières actus
Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:50:00 par Cedric Gasperini
Sheepherds! : Incarnez un chien de berger
Un grand woufDans Sheepherds!, vous allez incarner un chien de berger. Mais pas tout seul : le jeu est coopératif. Il s'agit d'un party-game dans lequel regrouper et diriger les moutons sera essentiel.
Courez, aboyez, traversez des lieux enchanteresques et gagnez des friandises. 24 cartes vous y attendent, 19 races de chiens et 24 ojets pour les personnaliser.
Le plus dur sera sans doute de ne pas remuer la queue.
Développé par Ultimo Disco, Sheepherds! sort le 10 novembre, sur PC, sur Steam. Une démo y est d'ailleurs disponible gratuitement.
