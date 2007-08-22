Dernières actus
The Bench : le jeu de vieux et d...
Hot Wheels Let's Race: Ultimate ...
Plants vs. Zombies: Replanted es...
Permafrost : survivre à l'apoca...
Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:20:00 par Cedric Gasperini
Terrifier: The ARTcade Game arrive le 21 novembre
Massacre en règleDéveloppé par Relevo et édité par Selecta Play, Terrifier The ARTcade Game sortira le 21 novembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Notez que les versions Nintendo Switch et PS5 bénéficient, en plus, d'une sortie en boîte collector.
C'est con de rater Halloween.
Inspiré de la série de films d'horreur Terrifier, le jeu est un beat'em all au style rétro, façon Double Dragon et Renegade, cadors des années 90.
Vous allez y incarner Art, le clown tueur, et tenter de tuer tout le monde sur votre passage. 3 autres joueurs peuvent se joindre à vous et incarner différents tueurs en série. Vous pourrez utiliser des haches, des hachoirs, des tronçonneuses, des battes de baseball hérissées de pointes et bien d'autres armes encore.
Un jeu sanglant à souhait.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Truck Driver: The Dutch Connection sort vendredi
- Escape Simulator 2 est disponible
- Call of Duty: Black Ops 7 : Philippe Etchebest joue-t-il vraiment au jeu ?
- Screamer : rencontrez les développeurs du jeu
- Mimesis, le jeu d'horreur coopératif signé Krafton est sorti
- Halo: Campaign Evolved annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)