Terrifier: The ARTcade Game arrive le 21 novembre

Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Massacre en règle

Développé par Relevo et édité par Selecta Play, Terrifier The ARTcade Game sortira le 21 novembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Notez que les versions Nintendo Switch et PS5 bénéficient, en plus, d'une sortie en boîte collector.C'est con de rater Halloween.Inspiré de la série de films d'horreur Terrifier, le jeu est un beat'em all au style rétro, façon Double Dragon et Renegade, cadors des années 90.Vous allez y incarner Art, le clown tueur, et tenter de tuer tout le monde sur votre passage. 3 autres joueurs peuvent se joindre à vous et incarner différents tueurs en série. Vous pourrez utiliser des haches, des hachoirs, des tronçonneuses, des battes de baseball hérissées de pointes et bien d'autres armes encore.Un jeu sanglant à souhait.