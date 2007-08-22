EVERDARK: Undead Apocalypse : le FPS d'horreur est sorti

Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:25:00 par Cedric Gasperini

Ça va flipper

Développé par Dojo System, EVERDARK: Undead Apocalypse est un FPS d'horreur qui s'inspire des jeux cultes comme Unreal, Doom mais aussi par des jeux d'horreur du genre Resident Evil, mais aussi des films d’horreur des années 80.Le jeu vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.Premier épisode de ce qui s'annonce comme une série, il vous plonge dans une atmosphère d'horreur : alors que vous rentrez de chez votre cousin à Milwaukee, vous prenez une mauvaise direction et débarquez dans la ville maudite d’Everdark, où vous êtes victime d'un accident de voiture. Et vous voilà coincé dans une ville où démons et monstres n'ont qu'une envie : vous tuer.Et si vous ne vous laissiez pas faire ? Hein ?