Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Permafrost : survivre à l'apocalypse en période glaciaire
On se les gèleToujours pas sorti alors qu'il était prévu pour l'été dernier, Permafrost n'a pas de date pour le lancement de son accès anticipé. Les développeurs ont toutefois partagé une nouvelle vidéo dans laquelle ils présentent six outils indispensables à la survie dans un environnement gelé.
On vous rappelle que Permafrost est un jeu de survie qui vous plonge dans le froid, la neige et la glace.
Il sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs et pour survivre, les joueurs devront chasser des animaux, poser des pièges, construire des abris et recycler des machines pour fabriquer des outils qui s'avèreront totalement vitaux. Il faudra utiliser, surtout, tout ce qui peut être utile et qui à première vu peut paraître futile, des déchets pour certains pouvant devenir un trésor pour d'autres.
Ils ont quand même oublié le couteau Suisse, dans la vidéo. Et la petite cuillère. On peut faire plein de trucs avec une petite cuillère.
