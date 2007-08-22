Dernières actus
Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Above the Snow dévoile 10 minutes de gameplay
On se fait une fondue ?C'est l'heure d'aller à la montagne. Développé par Above the Desk, un tout nouveau studio indépendant, et édité par Wandering Wizard, Above the Snow sortira la première moitié de l'année 2026. Il sera proposé sur PC, via Steam.
Le jeu vous propose de construire, puis gérer, une station de ski. Le tout avec une ambiance des années 60, période de l'explosion du tourisme de montagne.
A vous de réer des bâtiments pour recevoir mais aussi occuper vos vacanciers. Vous devrez aussi gérer la création de refuges pour alpinistes. Le tout dans une ambiance assez pesante puisque l'hiver est particulièrement rude et tout le monde attend une énorme avalanche. Résultat, les journalistes sont là...
Heureusement, votre chien Brutus est à vos côtés pour vous filer un coup de main. Ou un coup de rhum.
Une vidéo de presque 10 minutes de gameplay a été diffusée pour mieux présenter le jeu.
