Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Once Upon A KATAMARI est sorti !
Roule ma bouleNouvel épisode de la série Katamari Damacy, le jeu Once Upon A KATAMARI est sorti sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series et PS5. Il est développé par Rengame et édité par Bandai Namco Entertainment Inc.
Une fois de plus, le Roi du cosmos a détruit la Terre par accident. Vous incarner le petit Prince qui va devoir faire rouler son katamari pour récupérer tout sur son passage et recréer la voûte celeste, le tout en voyageant à travers les âges.
Vous pourrez explorer le Far West, l'Égypte ancienne, le Jurassique et bien d'autres lieux et époques.
Les joueurs retrouverons la direction artistique typique de la franchise, ainsi que sa narration pleine d'humour et sa prise en main à la simplicité enfantine.
Et il est possible de s'affronter jusqu'à 4 dans le mode KatamariBall avec comme objectif de créer le plus gros katamari possible.
